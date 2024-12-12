Зарплатные предложения логистам в Удмуртии увеличилась почти на 40% за год

Логистам в Удмуртии предлагали в среднем 84,8 тыс. руб. в месяц в январе-ноябре 2024 года, что на 37% больше по сравнению с 2023 годом. Аналитики «Авито Работы» представили данные о средних зарплатных предложениях для новых офисных сотрудников за указанный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте расположился проектировщик, средняя зарплата которого составила 76,9 тыс. руб. в месяц (+30% к прошлому году). Третью позицию занял инженер, которому предлагали в среднем 66,9 тыс. руб. в месяц (+14%).

В расчетах учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет. В рейтинг не вошли профессии, где уровень зарплаты зависит от стажа и навыков (IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также специалисты, чей доход формируется из процентов со сделок (брокеры, дистрибьюторы, агенты по недвижимости и туризму).