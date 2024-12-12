Цена на салат оливье увеличилась в Ростовской области

В 2024 году средняя стоимость приготовления салата оливье в Ростовской области составляет 228 руб., что на 2 руб. больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставили аналитики финансового портала Bankiros.ru, изучив цены на необходимые для блюда продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по ЮФО приготовить такой салат обойдется в 222 руб., а по России в 228 руб. По информации аналитиков, между регионами отмечается значительный разрыв в цене. Дороже всего приготовить оливье в текущем году стоит в Чукотском автономном округе — 624 руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Республике Мордовия, где она составляет всего 183 руб.

Разница в стоимости обусловлена логистическими затратами, уровнем цен на продукты и доходами населения.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что цены на хвойные деревья в регионе увеличилась на 12% год к году.

Анастасия Казуков