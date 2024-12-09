В Ростовской области новогодние елки подорожали на 12% за год

Стоимость хвойных деревьев в Ростовской области увеличилась на 12% год к году. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на региональный департамент потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным департамента, самыми бюджетными оказались сосны и ели. Средняя стоимость метрового дерева начинается от 1 тыс. руб. Самым дорогим вариантом стала голубая ель – около 5 тыс. руб. за метр.

Цены на новогодние елки зависят от высоты и густоты, а также даты приобретения. За неделю до праздника цена может резко увеличиться, а в январе снизиться.

С 1 декабря 2024 года в Ростове заработали 30 елочных базаров. Купить новогоднее дерево можно как в крупных гипермаркетах, так и торговых центрах.

Анастасия Казуков