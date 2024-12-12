В Уфе из-за ветра, снега и гололедицы ухудшится погода

В Уфе с 20:00 12 декабря до 20:00 13 декабря ожидаются облачная погода, осадки в виде снега, ночью — до сильного. По данным Башгидрометеоцентра, прогнозируется метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица, усиление ветра до 15–20 м/с, на автодорогах ухудшение видимости до 500м и менее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ветер южный, юго-западный, при усилении до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... -4°С, днем 0... -2°С.

Венера Хисамова