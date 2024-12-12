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В селе Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в селе Хохлово Высокогорского района Татарстана признали объектом культурного наследия (ОКН). Информация об этом появилась в приказе комитета республики по охране ОКН.

В селе Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия

В селе Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет республики Татарстан по охране ОКН

В селе Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет республики Татарстан по охране ОКН

Церковь построили во второй половине XVIII века. Она находится на пересечении ул. Клубной и Сельской. Объект состоит из храмовой части, трапезной и трехъярусной колокольни.

Внутри есть кованая металлическая лестница. Полы сделаны из метлахской плитки. На вершине церкви расположен кованый крест цепями-растяжками.

Ранее стало известно, что в Татарстане Введенскую церковь внесут в реестр объектов культурного наследия.

Диана Соловьёва

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