На Кубани возбудили уголовное дело из-за незаконной перевозки взрывных устройств

Следственное подразделение ОМВД России по Староминскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ из-за незаконной перевозки взрывных устройств на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Приезжие из Крыма и Московской области пытались провезти на территорию Краснодарского края около 2 тыс. патронов, гранатометы и автоматы. В машине также обнаружили подложные госномера.

Сейчас проводится проверка. Запланировано проведение экспертиз.

Алина Зорина