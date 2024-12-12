Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани возбудили уголовное дело из-за незаконной перевозки взрывных устройств

Следственное подразделение ОМВД России по Староминскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ из-за незаконной перевозки взрывных устройств на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Приезжие из Крыма и Московской области пытались провезти на территорию Краснодарского края около 2 тыс. патронов, гранатометы и автоматы. В машине также обнаружили подложные госномера.

Сейчас проводится проверка. Запланировано проведение экспертиз.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...