На Кубани возбудили уголовное дело из-за незаконной перевозки взрывных устройств
Следственное подразделение ОМВД России по Староминскому району возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ из-за незаконной перевозки взрывных устройств на территорию Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Приезжие из Крыма и Московской области пытались провезти на территорию Краснодарского края около 2 тыс. патронов, гранатометы и автоматы. В машине также обнаружили подложные госномера.
Сейчас проводится проверка. Запланировано проведение экспертиз.