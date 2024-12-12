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В Крыму выделят 4 млрд рублей на решение проблемных вопросов муниципалитетов

Власти Крыма направят на решение проблемных вопросов муниципальных образований около 4 млрд руб. Деньги выделят из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Финансирование распределят между всеми муниципалитетами для повышения качества жизни крымчан, независимо от места их проживания, обещает глава Крыма. По его словам, с главами муниципалитетов власти запланировали построить 21 спортивный зал в учебных заведениях. Также до девяти увеличат число объектов спортивной инфраструктуры и ФОКов в Керчи, Феодосии и Армянске.

В 85 домах культуры и клубах сделают ремонт и оснастят помещения, где проводятся занятия кружков и студий. Глава Крыма отмечает, что нужно создать комфортные условия для работы, обеспечить учреждения аппаратурой, костюмами для участников самодеятельности.

Власти также планируют за счет выделенных средств профинансировать строительство детских и спортивных площадок, ремонт междворовых проездов. Часть денег направят на придомовые территории, которые уже несколько лет стоят в планах на ремонт, но ранее на них не находилось финансирование.

«С учетом погодных условий к работам необходимо приступить в ближайшее время. Также в течение недели должны быть опубликованы графики и сроки завершения работ по всем мероприятиям»,— отметил господин Аксенов.

Татьяна Ручкина

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