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В Сочи открыли Октябрьский и Пролетарский скверы после реконструкции

В Центральном районе Сочи в четверг, 12 декабря, состоялось торжественное открытие Октябрьского и Пролетарского скверов после реконструкции. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции России, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Благоустройство парковых зон началось в октябре 2023 года. В рамках работ сохранили существующие многолетние насаждения, заменили брусчатку, установили новую парковую мебель и урны. В Пролетарском сквере разбили сад азалий и рододендронов, а в Октябрьском высадили голубые гортензии с системой автополива.

«Октябрьский и Пролетарский скверы — традиционно одни из самых популярных мест для прогулок и у сочинцев, и у гостей города. Скверы стали прекрасным подарком городу к этой дате»,— отметила глава Центрального внутригородского района Сочи Инна Казанкова.

По проекту инициативного бюджетирования в Октябрьском сквере реконструировали фонтан с заменой инженерных сетей и облицовки при сохранении исторического облика. Работы проводились под контролем администрации и общественности при поддержке депутатов Заксобрания Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков

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