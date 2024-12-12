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Жительницу Шадринска обвиняют в передаче взятки судебному приставу

Первый отдел по расследованию особо важных дел управления СК России по Курганской области предъявил обвинение 41-летней жительнице Шадринска по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Она заплатила судебному приставу 390 тыс. руб. за бездействие при взыскании долга по кредитам, сообщает пресс-служба госоргана.

Согласно данным следствия, местная жительница передала приставу-исполнителю взятку на общую сумму более 390 тыс. руб. Он, помимо денежных средств, получил кондиционер, дорогостоящие смартфоны и комплект колес для автомобиля. Взамен госслужащий не взыскивал с жительницы Шадринска задолженность по кредитам в период с 2021 по 2024 годы, сославшись на отсутствие у нее имущества. Взяткодательница задержана, решается вопрос о заключении под стражу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО. По уголовному делу продолжаются оперативные и следственные действия для закрепления доказательств и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Виталина Ярховска

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