В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Коммунальные службы донской столицы перевели в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий во всем регионе. Он начнет действовать с вечера 12 декабря и продлится до полудня 17 декабря. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Поручил выполнить комплекс превентивных мер для предупреждения возможных ЧС. В частности, проверить наличие предупреждающих об опасности аншлагов в местах возможного выхода жителей на лед», — сказал градоначальник.

Также Алексей Логвиненко призвал ростовчан соблюдать меры безопасности и в экстренных ситуациях обращаться в службу «112».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об ухудшении погоды в Ростовской области. С 13 декабря в регионе ожидается резкое похолодание, метель и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, ночью температура воздуха будет опускаться до -13°C.

Анастасия Казуков