В Ростовской области ожидают метель в ближайшие сутки

С 13 декабря в Ростовской области ожидается резкое похолодание, метель и гололедица. Об этом предупреждает Северо-Кавказское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, а ночью температура будет опускаться до -13°C. Метеорологи предупредили о возможном налипании снега на провода и образовании льда в водоемах и в вершине Таганрогского залива. В связи с этим в администрации Ростова призвали граждан к осторожности. Непогода продлится до 15 декабря, затем ветер стихнет.

Дмитрий Ковалевский