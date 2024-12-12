Пенсионеру в Удмуртии дали 12 лет за сексуальное насилие над малолетней соседкой

Кезский райсуд Удмуртии вынес приговор 71-летнему местному жителю за сексуальное насилие над девочкой-соседкой. Об этом объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В октябре 2022 года подсудимый в своей квартире в поселке Кез, зная о том, что его соседка является малолетней и не достигла 12-и лет, совершил «иные действия сексуального характера» и попытался поцеловать девочку. Потерпевшая его оттолкнула и выбежала из квартиры.

Подсудимый свою вину отрицал, указывая, что потерпевшая и ее законный представитель подстроили все с целью завладеть его квартирой.

Пенсионера признали виновным в совершении действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на один год.