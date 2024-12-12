Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Студентка-магистрант из Казани Арина Суркова стала чемпионкой мира в эстафетном плавании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Фото: Комитет физической культуры и спорта

Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Фото: Комитет физической культуры и спорта

Арина Суркова является студенткой магистратуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Она двукратная чемпионка Европы.

Студентка из Казани участвовала в комбинированной эстафете с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Дарьей Трофимовой. Россияне показали результат в 1:35,36.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. От России выступают 28 пловцов, среди них татарстанцы Андрей Минаков и Софья Дьякова, которая установила новый юношеский рекорд.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...