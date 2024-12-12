Студентка-магистрант из Казани Арина Суркова стала чемпионкой мира в эстафетном плавании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Фото: Комитет физической культуры и спорта Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании

Фото: Комитет физической культуры и спорта

Арина Суркова является студенткой магистратуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Она двукратная чемпионка Европы.

Студентка из Казани участвовала в комбинированной эстафете с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Дарьей Трофимовой. Россияне показали результат в 1:35,36.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. От России выступают 28 пловцов, среди них татарстанцы Андрей Минаков и Софья Дьякова, которая установила новый юношеский рекорд.

Диана Соловьёва