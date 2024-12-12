Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании
Студентка-магистрант из Казани Арина Суркова стала чемпионкой мира в эстафетном плавании. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
Студентка из Казани стала чемпионкой мира в эстафетном плавании
Фото: Комитет физической культуры и спорта
Арина Суркова является студенткой магистратуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Она двукратная чемпионка Европы.
Студентка из Казани участвовала в комбинированной эстафете с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Дарьей Трофимовой. Россияне показали результат в 1:35,36.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. От России выступают 28 пловцов, среди них татарстанцы Андрей Минаков и Софья Дьякова, которая установила новый юношеский рекорд.