В Керченском проливе прогнозируют сильный ветер и волны до 3,5 метра

В Краснодарском крае в Керченском проливе днем 13 декабря ожидается усиление ветра до 22–27 м/с. Высота волн составит 2,5–3,5 м. В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным Крымского УГМС, волны будут наблюдаться в подрайоне 1955 микрорайона 01 и 02. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца суток 13 декабря.

В связи с этим в ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях. При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении советуют обращаться в экстренные службы.

Татьяна Ручкина