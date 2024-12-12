СКР предъявил обвинение косметологу после жалобы уфимки

Отделением по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявлено обвинение уфимскому косметологу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2022 году уфимке сделали биоревитализацию лица и шеи, после которой у женщины остались рубцы на коже. Медэкспертиза установила, что у пострадавшей были противопоказания к процедуре. У косметолога, согласно ответу Росздравнадзора, не было лицензии на деятельность, а у ее помощницы — медицинского образования.

«По результатам нескольких комиссионных судебно-медицинских экспертиз установлена причинно-следственная связь между оказываемыми услугами и причиненным тяжким вредом здоровью»,— уточнили в пресс-службе.

Доклад о расследовании уголовного дела представлен в СКР.

Венера Хисамова