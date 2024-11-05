СКР возбудил уголовное дело после жалобы уфимки на косметолога

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на проверку соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины»,— добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью 2022 года уфимке сделали биоревитализацию лица и шеи, которая привела к образованию рубцов. Пострадавшая, пройдя медицинскую экспертизу, выяснила, что у нее были противопоказания к процедуре. У косметолога, согласно ответу Росздравнадзора, не было лицензии на оказание услуг, а у ее помощницы, проводившей процедуру, медобразования.

Венера Хисамова