Подряд на возведение универсального дворца спорта в Березниках получил строитель пермской «Энергии»

Победителем конкурса на право строительства универсального дворца спорта в Березниках признано ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 2,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Как указано в техническом задании, в четырехэтажном здании должны быть административные помещения, спортивные залы, в том числе с баскетбольной площадкой, 25-метровый бассейн на шесть дорожек и буфет. Трибуны будут рассчитаны на 550 зрителей. К работам требуется приступить 27 декабря 2024 года, сдать объект — 27 сентября 2027 года.

ООО «Стройуниверсал-Парма» зарегистрировано в 2006 году в Перми. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2023 года – 1,8 млрд руб. Компания являлась поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 4,9 млрд руб. Среди сданных объектов – спорткомплекс «Энергия» в Перми. Березниковский проект, называемый «Баскет-Холлом», считиается аналогом пермского спорткомплекса.