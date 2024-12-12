В Ярославле многоэтажками могут застроить Шевелюху

В Ярославле ООО «Луч» подготовит проекты планировки и межевания территории в районе улицы Шевелюха, неподалеку от зоопарка. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Постановление мэрии Ярославля Фото: Постановление мэрии Ярославля

Общая площадь территории составит 91 гектар. Там планируют построить многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, а также дошкольные и общеобразовательные организации. После разработки проекта ООО «Луч» безвозмездно передаст его городу.

«Цель подготовки документации по планировке территории: выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории»,— говорится в приложении к постановлению.

ООО «Луч» зарегистрировано в Ярославле в 2015 году для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральным директором организации является Владимир Агафонов. Он же является гендиректором ООО «Аркада», директором ООО «Вымпелстрой» и ООО «СЗ "Республика"». Код ОКВЭД у всех компаний — строительство жилых и нежилых зданий. В частности, ООО «СЗ "Республика"» строит на улице Шевелюхе жилой комплекс.

Алла Чижова