Мошенники похитили у жителя Альметьевска более 3 млн рублей через Telegram

Житель Альметьевска лишился более 3 млн руб. после общения с лжетрейдерами в Telegram-канале, посвященном инвестициям в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 32-летний мужчина подписался на Telegram-канал об инвестициях, узнав о нем через популярные профильные каналы. Мошенники, представившиеся успешными трейдерами, провели для него обучающий курс по биржевой торговле и назначили персонального куратора. По указанию куратора потерпевший установил несколько торговых платформ и оформил два банковских кредита на общую сумму 3,1 млн руб. После перевода денег на биржу злоумышленники убедили мужчину создать криптокошелек и перевести туда все средства. Когда он попытался вывести деньги, мошенники удалили чат и заблокировали его контакт.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов