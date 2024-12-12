В Челябинской области цены на услуги выросли на 13%

Индекс потребительских цен на услуги в ноябре составил 112,9% по сравнению с декабрем 2023 года. При этом цены на продовольственные товары увеличились на 6,4%, а на непродовольственные — на 3,8%. Об этом сообщает Челябинскстат.

При сравнении октября с ноябрем текущего года стоимость услуг в регионе тоже выросла — на 2,7%. Продовольственные и непродовольственные товары стали дороже на 2,2% и 0,6% соответственно.

На 18,6% увеличилась стоимость бензина марки АИ-98 по сравнению с декабрем прошлого года (+1,2% — к октябрю). На горючее АИ-95 цена увеличилась на 8,6% (+1%). Бензин марки АИ-92 подорожал на 8,5% (+1,2%).

Виталина Ярховска