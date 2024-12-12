Пермский центр развития туризма второй раз за год сменил директора

Директор ГБУ ПК «Центр развития туризма» Вероника Протасевич неожиданно уволилась, не проработав в должности и полгода. Об этом свидетельствуют данные, внесенные базу «СПАРК-Интерфакс» 11 декабря. И. о. начальника центра назначена Марта Анисимова, сотрудница центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Протасевич.

Фото: страница Вероники Протасевич в соцсети Вероника Протасевич.

Фото: страница Вероники Протасевич в соцсети

В краевом минтуризма смену директора не прокомментировали, госпожа Протасевич не ответила на звонок по телефону. Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ней, выразил уверенность, что директор центра могла перейти на новую должность.

Напомним, на своем посту госпожа Протасевич сменила Константина Тиминского, который стал заместителем директора. Ранее он был в должности главы центра с июня 2020 года. Госпожа Протасевич ранее работала в структуре холдинга «Магма» — ООО «Паприка» с марта 2023 года и руководила им с декабря прошлого года.