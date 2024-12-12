В Казани появилось 11 проекционных пешеходных переходов

В Казани появились 11 новых проекционных пешеходных переходов на потенциально опасных участках. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города со ссылкой на комитет транспорта.

На 11 участках установили 22 устройства, проецирующих «зебру» в темноте. Четыре проектора появились возле дома 40 по ул. Губкина. Еще по одному — возле дома 5 по ул. Белинского и рядом с домом 46 по ул. С. Хакима. По два приспособления появились на:

ул. Г. Тукая – ул. Сафьян,

ул. Адоратского, 33;

ул. Гладилова – ул. Алафузова,

ул. Баруди, 18;

ул. Бондаренко, 33;

ул. С. Хакима возле дома №42;

ул. А.Козина, 2;

ул. Комсомольской рядом с домом 2.

В Казани работает 29 переходов с проекторами. Устройства устанавливают сотрудники МКУ «АСУДД».