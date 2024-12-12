В Ярославской области увеличена минимальная заработная плата

Представители правительства Ярославской области, региональных объединений работодателей и профсоюзов подписали соглашение о внесении изменений в соглашение о минимальной заработной плате на период с 2023 по 2025 годы. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда. Федеральный закон установил МРОТ с 1 января 2025 года на уровне 22440 руб. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соглашении определено, что с 1 января 2025 года в Ярославской области минимальная заработная плата составит 23 тыс. руб. для работников внебюджетной сферы и 22 440 руб. для бюджетного сектора. В расчет не включаются выплаты за совмещение профессий, сверхурочную работу, ночные смены, выходные и праздники.

Соглашение касается работников и работодателей в Ярославской области, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Антон Голицын