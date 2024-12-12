На сооружениях водоснабжения Челябинска прошли антитеррористические учения

В Челябинске 11-12 декабря прошли учения по пресечению теракта на одном из объектов жизнеобеспечения. Действия всех участников оценил руководитель командно-штабного учения «Экран-2024» начальник УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов, сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе учения на сооружениях водоснабжения Челябинска отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств в ходе контртеррористической операции.

«Выработаны первоочередные меры, в рамках которых оценен уровень знаний, умений и навыков по организации проверки информации и управлению силами и средствами. Отработано боевое мероприятие по задержанию, условной ликвидации, учебных террористов, а также по устранению последствий теракта»,— сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Кроме УФСБ в учениях принимали участие региональные структуры Пограничной службы ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористическая комиссия Челябинской области.