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В Кольцово у пары таможенники изъяли 15 айфонов

В «зеленом коридоре» Кольцово таможенники обнаружили 15 телефонов IPhone 16 в багаже у 23-летнего челябинца и 26-летней екатеринбурженки, рассказали в уральском таможенном управлении. Общая стоимость устройств различных модификаций составила 1,7 млн руб.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

Пассажиры прибыли из ОАЭ и не задекларировали свой багаж. Таможенникам они рассказали, что что везли телефоны в подарок родственникам, продавать их не планировали, а приобрели на личные накопления. По их словам, они частично знакомы с правилами таможенного оформления и не обратили внимания на разъясняющие стенды.

«Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и соответственно, подлежит обязательному декларированию»,– сказал заместитель начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Большанин. Таможенники изъяли устройства на склад временного хранения и возбудили административное дело, нарушителям грозит штраф.

Ранее в Кольцово таможенники нашли в багаже у пенсионерки более 14 брендовых сумок из Египта. На сумках были логотипы известных брендов, но таможенники установили, что они имеют признаки контрафактности.

Анна Капустина

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