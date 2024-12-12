Аквапарк с большой парковкой хотят построить в Чемошурском парке Ижевска

Получившая землю в Чемошурском парке Ижевска компания «Альфа» представила инвестиционный проект развития территории. Здесь предполагается строительство аквапарка с большой парковкой и благоустройство парка, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

При этом инвестор обещает сохранить лес и деревья, «органично расположив постройки в лесопосадке, не нарушая экосистему». Площадь застройки составит 10% от всей площади территории. На территории будет реализован родник с комфортным спуском, прогулочные тропы с освещением и трассы для занятий скандинавской ходьбой.

Объем инвестиций составит около 500 млн руб. Дополнительно инвестор вложится в благоустройство парковой зоны, которую впоследствии будет содержать и обслуживать. По плану, инвестпроект реализуют до 2027 года