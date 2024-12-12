Вместо новогоднего корпоратива 73% челябинцев хотят получить премию

В Челябинской области 73% работающих жителей мечтают о получении премии вместо новогоднего корпоратива. Почти 16% работников в этом году отказались от посещения праздничного мероприятия. Кроме того, 8% из них всегда пропускают корпоратива, а еще 8% не чувствуют праздничного настроения. Исследование об этом представил сервис hh.ru.

Согласно опросу, 63% челябинцев посещают новогодние корпоративы, только 39% из них никогда не пропускают такие мероприятия, 18% — ходят на них в зависимости от атмосферы в компании-работодателя, 5% — только при хороших отношениях с коллегами. Кроме того, 11% опрошенных челябинцев готовы пойти на корпоратив при подходящем настроении.

В Челябинской области среди опрошенных больше всего ждут новогодний корпоратив топ-менеджеры (44% положительных ответов), юристы и бухгалтера (по 41%), работники сферы искусства и масс-медиа (по 40%). Нежелание участвовать в подобном мероприятия выразили сотрудники сферы транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%) и представители служб безопасности и строители (по 34%).