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В челябинском поселке при пожаре погибли две жительницы

В поселке Сурменевский Верхнеуральского района при пожаре погибли две местные жительницы. Они спали во время происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

К прибытию пожарных деревянный дом и надворные постройки горели на площади 160 кв. м. Пламя ликвидировали 12 человек и четыре единицы техники. На месте происшествия были обнаружены две погибшие местные жительницы. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при использовании печи.

Виталина Ярховска

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