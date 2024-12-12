84% жителей Казани встречают Новый год с искусственной елкой. Остальные казанцы отдают предпочтение натуральным деревьям. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Товары».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 84% жителей Казани на Новый год выбирают искусственные елки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ 84% жителей Казани на Новый год выбирают искусственные елки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным исследования, у 76% жителей Казани сохранились советские елочные игрушки. 59% казанцев украшают елку раритетными украшениями каждый год. 42% респондентов наряжают елку за неделю до Нового года. 6% жителей Казани ставят ее 31 декабря. 35% опрошенных наряжают елку в начале декабря.

Чтобы украсить дом к Новому году, 87% жителей Казани используют до 10 тыс. руб. Молодые люди чаще тратят крупные суммы на украшения. Так, среди респондентов 18-24 лет у 15% на новогодний декор уходит от 10 до 20 тыс. руб., у 14% — от 20 до 50 тыс. руб. Еще 6% молодых людей тратят более 50 тыс. руб.

74% опрошенных используют один и тот же декор каждый год, докупая только несколько новых украшений. 3% казанцев полностью обновляют новогодний декор. 24% не покупают ничего нового и наряжают квартиру каждый год одинаково.

Из украшений жители Казани отдают предпочтение гирляндам (81%), елочным игрушкам (79%) и «дождику» (48%). 35% используют фигурки Деда Мороза, Снегурочки и других новогодних персонажей. 27% респондентов приклеивают на окна снежинки и другие наклейки.

Диана Соловьёва