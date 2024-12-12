Мэрия Ярославля пообещала привести в порядок снежный полигон

В Ярославле в 2025 году мэрия планирует обустроить городской снежный полигон в рамках исполнения решения суда. Об этом стало известно на заседании бюджетной комиссии муниципалитета 11 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Полигон для складирования снега площадью 14,36 га находится на улице Гагарина. «Ъ-Ярославль» сообщал, что суд обязал мэрию начать очистку стоков со снежного полигона. На заседании комиссии представитель прокуратуры Анна Шарапова сообщила, что срок для добровольного исполнения решения суда истек в октябре 2024 года.

«В проекте бюджета не предусмотрено бюджетное ассигнование на исполнение решения суда. При этом в полном объеме мероприятия по устранению нарушений в отношении указанного объекта органом местного самоуправления не реализованы»,— сказала госпожа Шарапова.

Директор департамента финансов Андрей Данц сообщил, что финансирование на эти цели выделено, сейчас разрабатывается проект. Как дополнил заместитель мэра Николай Степанов, контракт заключен.

«В начале года проект будет у "Горзеленхозстроя" на обустройство, и в 2025 году они его должны реализовать и выполнить, исполнить это решение суда»,— сказал господин Степанов.

Алла Чижова