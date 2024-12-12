В Уфе на сварщике загорелась спецодежда

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого 35-летний работник ООО «Автомастер» получил тяжелую травму, сообщает пресс-служба ведомства.

10 декабря во время сварочных работ в производственном цехе предприятия на электрогазосварщике загорелась спецодежда. Пострадавшего госпитализировали в больницу №18 Уфы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

ООО «Автомастер», по данным Rusprofile, зарегистрировано в июне 2019 года в Уфе. Учредителем является Рафаил Юсупов. Компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. В 2023 году выручка составила 162,4 млн руб., чистая прибыль — 80 млн руб.

Майя Иванова