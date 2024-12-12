На Кубани за сутки родились четыре двойни

В Краснодарском крае за прошедшие сутки на свет появились четыре двойни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Всего за сутки в крае родились 186 детей, 88 девочек и 98 мальчиков. В Краснодаре на свет появилось наибольшее число малышей — 79, в Сочи — 24 ребенка.

В Лабинском районе родилось шесть детей. В Ейском, Северском и Славянском районах — по двое детей.

Алина Зорина