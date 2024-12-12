Reuters узнал, кого Трамп может сделать спецпосланником США по Ирану

Избранный американский президент Дональд Трамп может номинировать на пост спецпосланника США по Ирану бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки Ричарда Гренелла. Об этом сообщило Reuters. Ранее сообщалось, что республиканец рассматривал господина Гренелла на должность спецпосланника по Украине.

«Он точно рассматривается (в качестве возможного спецпосланника по Ирану.— "Ъ")»,— рассказал в разговоре с агентством один из собеседников, знакомый с планами переходной команды господина Трампа.

Окончательное решение как по кандидатуре, так и в целом по стратегии Вашингтона в отношении Тегерана еще не принято, но рассмотрение господина Гренелла свидетельствует о готовности господина Трампа к диалогу с Ираном, утверждается в статье.

В случае назначения Ричард Гренелл будет «консультировать страны региона и за его пределами», а также оценивать возможную политику Тегерана относительно перспективы консультаций. Источники Reuters напомнили, что ранее господин Гренелл занимал должности посла США в Германии и спецпредставителя по мирным переговорам между Сербией и Косово.

В контексте Украины Ричард Гренелл ранее предлагал создать некие «автономные зоны» в рамках мирного соглашения и выступал против вступления этой страны в НАТО.

Подробнее о планах новой администрации США — в материале «Ъ» «Отряд специального умиротворения».