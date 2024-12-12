«Боруссию» оставили вне игры

В центральном матче последнего в этом году игрового дня Лиги чемпионов «Барселона» на выезде переиграла финалиста прошлого розыгрыша главного еврокубка дортмундскую «Боруссию» — 3:2. Нейтрализовав большинство моментов соперника благодаря почти безотказной работе офсайдной ловушки, она смогла добиться победы в последнюю десятиминутку и обеспечила себе участие в весенней части турнира. Усложнил себе борьбу за попадание в play-off другой гранд — английский «Манчестер Сити». Его от зоны вылета после выездного поражения от «Ювентуса» отделяет всего одно очко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Барселоны» Ферран Торрес (слева) забивает третий гол в ворота дортмундской «Боруссии»

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Игрок «Барселоны» Ферран Торрес (слева) забивает третий гол в ворота дортмундской «Боруссии»

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Последний в 2024 году игровой день Лиги чемпионов оказался относительно богатым на заметные вывески. К категории больших матчей можно было, пусть и с большой натяжкой, причислить, например, встречу лондонского «Арсенала» с «Монако» (3:0). А без всяких оговорок к ней следовало отнести две игры.

В Турине проходила встреча «Ювентуса» и «Манчестер Сити» — двух проблемных топ-клубов, переживающих, правда, трудности совсем разного толка. Первый тайм итальянского матча завершился нулевой ничьей и запомнился больше всего отличным моментом у ворот хозяев, который загубил Эрлинг Холанн. После перерыва «Ювентус» наказал противника не только за расточительность, но и за грубые ошибки защитников: по голу забили Душан Влахович и Уэстон Маккенни. Так продолжилась кошмарная серия «Сити». Если учитывать все турниры, в которых манчестерцы принимают участие, на их счету лишь одна победа в последних десяти играх.

Центральным матчем дня все же был другой. В нем прошлогодний финалист турнира дортмундская «Боруссия» принимала «Барселону».

Подогревал интерес к афише тот факт, что победитель встречи гарантированно поднимался на вторую строчку в таблице Лиги.

Битву за это высокое место «Барселона» начала смело. Уже на первых минутах мяч стал метаться по штрафной площади «Боруссии». Игрокам «Барселоны» не хватало совсем чуть-чуть: сначала Дани Ольмо, а потом Рафинью полшага отделяли от того, чтобы успешно замкнуть прострелы с флангов. А минут через десять Рафинья до подобной поперечной передачи уже добежал и довольно акцентировано пробил в одно касание — мимо створа.

Тем не менее оборона немецкого клуба все испытания выдерживала. Не дрожал и его вратарь Грегор Кобель. А вот огрызнуться смогла «Боруссия» всего разок — когда Марсель Забитцер открылся в центре штрафной, но пальнул выше ворот. Остальные контратаки хозяев заканчивались либо потерей мяча близ центральной линии поля, либо поднятым флагом линейного арбитра. Вот оно главное оборонительное оружие «Барселоны» при Ханси Флике: офсайдные ловушки.

Четыре раза за тайм футболисты «Боруссии» оказались вне игры. Из-за этого нелегитимными были признаны почти все моменты, которые могли бы заставить поклонников дортмундцев вскакивать со своих мест с надеждой.

После перерыва эта тенденция продолжилась. На 50-й минуте «Боруссия» открыла, казалось, счет благодаря мощному удару Серу Гирасси после выхода один-на-один. Но и здесь выяснилось, что линию защитники «Барселоны» выдержали идеально. А их оппоненты сделать то же самое не сумели и через несколько мгновений пропустили. Тоже вроде бы офсайд был где-то рядом, но Рафинья грань не перешел и вывел свою команду вперед. Впрочем, вела в счете «Барселона» недолго. На излете часа игры Гирасси заработал пенальти и сам его реализовал.

Вскоре команды обменялись забитыми мячами ещё раз. На гол форварда каталонцев Феррана Торреса, который после тусклого начала сезона, кажется, обрел форму и отличился в третьем матче подряд, дортмундцы ответили молниеносно. Паскаль Гросс очутился с мячом в выгодной позиции после чудовищного провала защиты противника и, подняв голову, обнаружил, что ошибся еще и вратарь соперника Иньяки Пенья. Он выскочил за пределы штрафной площади, и Гросс отыграл его передачей на Гирасси. Гвинеец отправил мяч в пустые ворота.

Но «Барселона» все-таки нашла путь к победе. Ее команде обеспечила ошибка Гросса, подарившего испанской команде контратаку.

А дальше — пару изящных движений, чудесная передача в исполнении 17-летнего вундеркинда Ламина Ямаля и гол того же Торреса. В итоге — 3:2. «Барселона» обыграла «Боруссию» на выезде, гарантировала себе участие в весенней стадии престижнейшего из еврокубков, а главное — повысила шансы на попадание в восьмерку лучших и квалификацию сразу во второй раунд play-off. На ее счету 15 очков. В турнирной таблице общего этапа она уступает только идущему без потерь «Ливерпулю» (18 очков) и опережает группу из шести команд, набравших по 13 зачетных баллов, в которую входят «Арсенал», леверкузенский «Байер», бирмингемская «Астон Вилла», миланский «Интер», а также два клуба из Франции — «Брест» и «Лилль».

В других матчах дня мадридский «Атлетико» победил братиславский «Слован» (3:1), «Лилль» одолел австрийский «Штурм» (3:2), лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0), «Милан» оказался сильнее белградской «Црвены Звезды» (2:1), роттердамский «Фейенорд» обыграл пражскую «Спарту» (4:2), «Штутгарт» разгромил чемпиона Швейцарии «Янг Бойз» (5:1).

По итогам этих встреч еще две команды потеряли шансы на выход в следующий этап. К «Лейпцигу», который их лишился еще во вторник, добавились «Слован» и «Янг Бойз». Все три команды до сих пор идут без набранных очков. В опасной зоне остается мадридский «Реал», занимающий 20-е место с 9 очками. Там же в борьбе за попадание в play-off остаются «Манчестер Сити» (8 очков, 22-е место) и ПСЖ (7, 25), которым предстоит встреча в следующем туре общего этапа в конце января.

Роман Левищев