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Долг ростовскому банку «Кредит Экспресс» 15 млн рублей продают за 710 тысяч

Российский аукционный дом выставил на торги последством публичного предложения дебиторскую задолженность ростовского банка «Кредит Экспресс». Право требования банкрота к Сергею Седых размером 14,8 млн руб. продают по начальной цене 710 тыс. руб., говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении указано, что в процесс публичных торгов стоимость предложения может снизиться до 74,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в июне прошлого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил взыскать с бывших руководителей ООО «КБ “Кредит Экспресс”» убытки в размере 203,9 млн руб. Основанием послужила «выдача банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам». В ходе конкурсного производства также было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению денежных активов банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также по необоснованному погашению регистрационной записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. Регулятор выявил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В июне 2018 года банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор.

Дмитрий Михеенко

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