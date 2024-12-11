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Аэропорт Сочи возобновил работу

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В Telegram-канале аэропорта уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 11 рейсов. Также задерживаются вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Самарканд.

Вечером в среду, 11 декабря, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы чуть более трех часов.

Наталья Решетняк

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