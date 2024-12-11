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На подлете к Севастополю сбили 7 БПЛА

Силы ПВО и Черноморского флота сбили пять беспилотников, еще два были подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным спасательной службы города, никакие объекты в городе не пострадали. Сейчас все оперативные службы находятся наготове.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки»,— отметил господин Развожаев.

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Действие предупреждения о возможном ударе с воздуха продлилось около одного часа.

Алина Зорина

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