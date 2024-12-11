Прибывающие в Сочи самолеты перенаправили в другие аэропорты

Одиннадцать самолетов, прибывающих в аэропорт Сочи, перенаправили в аэропорты Минвод, Владикавказа и Астрахани, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. Задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров»,— говорится в сообщении.

С 19:32 (по мск) сочинский аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Наталья Решетняк