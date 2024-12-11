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Коммерсантъ FM
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В Ростовской области ожидается резкое похолодание 13-15 декабря

В связи с резким вторжением холодного арктического воздуха в Ростовской области планируется ухудшение погодных условий 13-15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГОЧС Ростова.

«Ожидается понижение температуры воздуха на 6-10°С, усиление западного и северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с. Ослабеет ветер только 15 декабря до 11 м/с», — говорится в сообщении.

Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах области возможно образование гололеда.

Анна Марьина

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