В Ростовской области ожидается резкое похолодание 13-15 декабря

В связи с резким вторжением холодного арктического воздуха в Ростовской области планируется ухудшение погодных условий 13-15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УГОЧС Ростова.

«Ожидается понижение температуры воздуха на 6-10°С, усиление западного и северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с. Ослабеет ветер только 15 декабря до 11 м/с», — говорится в сообщении.

Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах области возможно образование гололеда.

Анна Марьина