Экипажи 11 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы

По состоянию на 21:30 по московскому времени 11 декабря экипажи 11 воздушных судов, следовавших в Сочи, приняли решения уйти на запасные аэродромы (Минеральные воды, Владикавказ, Астрахань). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Также задерживается вылет рейсов из Сочи в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям», – призвали в аэропорту и напомнили, что пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию о рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта.

«Ъ-Сочи» писал, что с 19:32 аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу. Приостановлены вылеты и прилеты. В соцсетях заявили, что мера якобы связана с угрозой БПЛА, однако официально информация не подтверждалась.

Вячеслав Рыжков