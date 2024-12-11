Экипажи 11 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы
По состоянию на 21:30 по московскому времени 11 декабря экипажи 11 воздушных судов, следовавших в Сочи, приняли решения уйти на запасные аэродромы (Минеральные воды, Владикавказ, Астрахань). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани курорта.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Также задерживается вылет рейсов из Сочи в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.
«Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям», – призвали в аэропорту и напомнили, что пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию о рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта.
«Ъ-Сочи» писал, что с 19:32 аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу. Приостановлены вылеты и прилеты. В соцсетях заявили, что мера якобы связана с угрозой БПЛА, однако официально информация не подтверждалась.