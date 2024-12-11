Советник офиса Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью 24-му украинскому каналу прокомментировал недавние слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина готова заключить «сделку» с Россией. По его словам, украинское правительство действительно готово к переговорам с РФ, однако «простого решения ждать не стоит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Господин Подоляк уточнил, что Украина для переговоров требует справедливые условия, юридическую базу и «принуждение России как агрессора на базе международного права». Для воздействия на Россию, считает он, западным странам следует ужесточить свою риторику, игнорировать «красные линии», передавать Украине все запрашиваемое оружие и вводить более жесткие санкции.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что планирует положить конец российско-украинскому конфликту. То же он повторял и после победы на выборах. Рассматриваемые командой Дональда Трампа варианты мирного урегулирования предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, чего и требовала Россия. При этом президент Украины Владимир Зеленский называет членство страны в альянсе единственной возможной гарантией безопасности.

7 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. По итогам встречи избранный президент США написал в соцсети Truth Social, что Украина хочет заключить «сделку» с Россией. Вскоре после этого господин Зеленский в своем Telegram-канале слова республиканца опроверг, написав, что «это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

Подробнее об этом — в материале «Сделка подбивает мирные планы».