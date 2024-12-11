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Коммерсантъ FM
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Советник офиса Зеленского заявил о готовности Украины к переговорам

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью 24-му украинскому каналу прокомментировал недавние слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина готова заключить «сделку» с Россией. По его словам, украинское правительство действительно готово к переговорам с РФ, однако «простого решения ждать не стоит».

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Господин Подоляк уточнил, что Украина для переговоров требует справедливые условия, юридическую базу и «принуждение России как агрессора на базе международного права». Для воздействия на Россию, считает он, западным странам следует ужесточить свою риторику, игнорировать «красные линии», передавать Украине все запрашиваемое оружие и вводить более жесткие санкции.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что планирует положить конец российско-украинскому конфликту. То же он повторял и после победы на выборах. Рассматриваемые командой Дональда Трампа варианты мирного урегулирования предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, чего и требовала Россия. При этом президент Украины Владимир Зеленский называет членство страны в альянсе единственной возможной гарантией безопасности.

7 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. По итогам встречи избранный президент США написал в соцсети Truth Social, что Украина хочет заключить «сделку» с Россией. Вскоре после этого господин Зеленский в своем Telegram-канале слова республиканца опроверг, написав, что «это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями».

Подробнее об этом — в материале «Сделка подбивает мирные планы».

Фотогалерея

Кадры и события СВО за декабрь

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следующая фотография
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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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