Музей Ежа Петровича вновь открылся после пожара
В поселке Петровское после трехлетнего перерыва вновь открыл свои двери семейный музей «Еж Петрович». Об этом сообщила администрация Ростовского района.
Основательница музея Ежа Петровчиа Юлия Топоркова
Фото: администрация Ростовского района
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2021 года музей был полностью уничтожен пожаром. Многодетная семья Топорковых смогла восстановить его благодаря поддержке неравнодушных людей.
В новой коллекции музея насчитывается около 4000 фигурок ежей, выполненных разными техниками. Среди них вязанные, шитые, тканевые, пластмассовые, керамические и деревянные модели, а также экземпляры из ракушек, шишек, янтаря и бисера.
Музей является плодом многолетнего труда Владимира и Юлии Топорковых, которые посвятили свою жизнь созданию уникального собрания.