Музей Ежа Петровича вновь открылся после пожара

В поселке Петровское после трехлетнего перерыва вновь открыл свои двери семейный музей «Еж Петрович». Об этом сообщила администрация Ростовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница музея Ежа Петровчиа Юлия Топоркова

Фото: администрация Ростовского района Основательница музея Ежа Петровчиа Юлия Топоркова

Фото: администрация Ростовского района

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2021 года музей был полностью уничтожен пожаром. Многодетная семья Топорковых смогла восстановить его благодаря поддержке неравнодушных людей.

В новой коллекции музея насчитывается около 4000 фигурок ежей, выполненных разными техниками. Среди них вязанные, шитые, тканевые, пластмассовые, керамические и деревянные модели, а также экземпляры из ракушек, шишек, янтаря и бисера.

Музей является плодом многолетнего труда Владимира и Юлии Топорковых, которые посвятили свою жизнь созданию уникального собрания.

Антон Голицын