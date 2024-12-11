Прокуратура Анапы проверит данные о драке в школе из-за девушки

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку сведений, размещенных в соцсетях, о драке в школе №21 станицы Анапской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гипрокоммундортранс Фото: Гипрокоммундортранс

По предварительным данным, ученик девятого класса ударил свою одноклассницу по лицу, после чего за нее заступился другой подросток, и между школьниками завязалась драка. Также устанавливаются обстоятельства размещенного в соцсетях разговора между учениками той же школы, в котором говорится о вымогательстве со стороны участника беседы, состоящего на внутришкольном учете.

По предложению межрайонной прокуратуры в школе №21 станицы Анапской было введено ежедневное дополнительное дежурство с участием представителей управления образования и Кубанского казачества. Также будет проведена оценка деятельности должностных лиц учебного заведения, направленной на организацию учебного процесса, включая обеспечение безопасности несовершеннолетних на территории школы, и работы органов системы профилактики.

Алина Зорина