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обновлено 20:58

В отношении замруководителя УФНС по ЯНАО возбудили дело о взятке в 2,4 млн руб

Заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) и начальника отдела одного из подразделений управления обвинили в получении взятки в 2,4 млн руб. Как сообщили в пресс-службе окружного СУ СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В период с 2022 года по 2024 год фигуранты уголовного дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение, за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое»,— сообщили в ведомстве.

Заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО избрали меру пресечения, «связанную с лишением свободы». О мере пресечения начальнику отдела не сообщается.

Напомним, ранее в ЯНАО у экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова арестовали имущество на 190 млн руб. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и находится под арестом.

Ксения Тарских

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