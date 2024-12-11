«Парма» победила одного из лидеров Лиги ВТБ

Последний домашний матч Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Парма» провел с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (третье место в таблице). Поединок проходил в напряженной борьбе вплоть до последних секунд и закончился победой хозяев площадки со счётом 93:88.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал Алекс Хэмилтон. На его счету 22 очка, шесть подборов и шесть результативных передач. В итоге пермский клуб переместился на седьмую строчку в турнирной таблице.

До нового года «Парма» проведет три встречи на выезде. Ближайший матч состоится 17 декабря в Астане.