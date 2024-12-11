Загруженность отелей азовского побережья достигла 70%

Заполняемость отелей на азовском побережье в 2024 году достигла 70%. Об этом сообщил в эфире радио «КП — Кубань» депутат ЗСК Андрей Булдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Заполняемость отелей азовского побережья в Краснодарском крае приближает его к черноморскому побережью с показателем более 80%. По словам господина Булдина, власти нацелены продолжать работу по развитию территорий, особенно в рамках нового национального проекта по развитию Азовского моря.

Депутат отметил, что на Кубани успешно развиваются сельский туризм и предгорный кластер.

Алина Зорина