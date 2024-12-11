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Коммерсантъ FM
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Совет федерации одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в коллегиях судей

Совфед России одобрил закон, который запрещает иностранным гражданам и гражданам, внесенным в реестр иноагентов, быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. Закон был внесен в Госдуму Саратовской областной думой в апреле.

Согласно новому закону, лица, включенные в реестр иностранных агентов, автоматически лишатся права быть представителями общественности в коллегиях. Приобретение статуса иноагента станет основанием для досрочного прекращения полномочий члена коллегии. Также вводится норма, запрещающая представителям общественности иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за границей.

Сейчас в России членами коллегий могут быть достигшие 35 лет граждане РФ с высшим юридическим образованием, не совершавшие «порочащих поступков» и не замещающие государственные или муниципальные должности.

В ноябре Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться деньгами на таких счетах иноагенты смогут только в случае снятия статуса иностранного агента.

Подробнее об этом — в материале «Творческим иноагентам выставят спецсчета».

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