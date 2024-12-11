FIFA объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034

Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил президент FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции после голосования по заявкам. Чемпионат, посвященный столетию турнира, пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко. Часть матчей пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Brian Snyder, Reuters Джанни Инфантино

Фото: Brian Snyder, Reuters

Саудовская Аравия также подавала заявку на проведение турнира 2030 года, но впоследствии отозвала ее из-за высокой конкуренции с другими заявителями. Согласно объявленным на конференции решениям, первый матч ЧМ-2030 примет Уругвай. Аргентина и Парагвай примут по одному матчу, оставшаяся часть игр пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

«Мы привозим футбол в большее количество стран, и количество команд не снижает его качества. На самом деле это расширяет возможности»,— сказал Джанни Инфантино, говоря о чемпионате 2030 года (цитата по Reuters).

Заявку на проведение мирового первенства 2034 года подала только Саудовская Аравия. В октябре от подачи заявки на проведение турнира отказалась Австралия. Представитель Amnesty International Стив Кокберн назвал решение FIFA «безрассудным». По его словам, федерация не может обеспечить защиту прав человека при проведении турнира в этой стране и ставит под угрозу жизни многих людей.