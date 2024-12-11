Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Югре будут судить кассира, обманувшую 54 клиентов на 4 млн рублей

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) по делу о мошенничестве на четыре млн руб будут судить кассира агентства по продаже билетов. По данным пресс-службы МВД России, от ее действий пострадали 54 клиента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по июль кассир агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов принимала от потерпевших в качестве оплаты только наличные, но деньги в кассу не вносила. Она проводила транзакции через свою банковскую карту, отдавала клиентам билеты и чеки, а после отменяла операцию. «Покупатели только на вокзалах и аэродромах узнавали, что в списках пассажиров они не значатся»,— рассказали в МВД.

Кассира обвиняют по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба). На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее Сургутский городской суд (ХМАО) признал местную жительницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сумма ущерба от ее действий превысила 33 млн руб. Осужденная занималась предпринимательством в области недвижимости, заключала договоры займа и обманывала потерпевших о том, что у нее есть возможность выплатить высокие проценты.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...