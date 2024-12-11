В Югре будут судить кассира, обманувшую 54 клиентов на 4 млн рублей

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) по делу о мошенничестве на четыре млн руб будут судить кассира агентства по продаже билетов. По данным пресс-службы МВД России, от ее действий пострадали 54 клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по июль кассир агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов принимала от потерпевших в качестве оплаты только наличные, но деньги в кассу не вносила. Она проводила транзакции через свою банковскую карту, отдавала клиентам билеты и чеки, а после отменяла операцию. «Покупатели только на вокзалах и аэродромах узнавали, что в списках пассажиров они не значатся»,— рассказали в МВД.

Кассира обвиняют по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба). На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее Сургутский городской суд (ХМАО) признал местную жительницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сумма ущерба от ее действий превысила 33 млн руб. Осужденная занималась предпринимательством в области недвижимости, заключала договоры займа и обманывала потерпевших о том, что у нее есть возможность выплатить высокие проценты.

Виталий Красиков