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В Краснодаре зафиксировано превышение концентрации сероводорода в воздухе

В Краснодаре зафиксировано превышение норм содержания сероводорода в воздухе. Данные об этом размещены на сайте МКУ «Центр озеленения и экологии».

Фото: Игорь Чураков

Фото: Игорь Чураков

На ул. Атарбекова в Фестивальном микрорайоне концентрация сероводорода превысила допустимую норму в 1,6 раза. Также было зафиксировано превышение азота на 30% или в 1,3 раза.

Стационарный пост на ул. 40-летия Победы также зафиксировал превышение концентрации сероводорода в воздухе. Здесь предельно допустимая максимальная концентрация газа оказалась выше нормы в 1,8 раза.

Алина Зорина

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